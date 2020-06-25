Высокого подростка с черным рюкзаком ищут в трех кузбасских городах
Больше суток сразу в трех кузбасских городах разыскивают 17-летнего подростка.
17-летний Артем Гладышев ушел из в неизвестном направлении, и на данный момент о его судьбе и местонахождении ничего не известно. Волонтеры поисково-спасательного отряда отмечают, что юноша может находиться в Анжеро-Судженске, Новокузнецке или Кемерове.
Приметы пропавшего: рост 183 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
В день исчезновения был одет в серую футболку, синее трико, черные кроссовки.
С собой у пропавшего юноши был черный рюкзак.
Если вам известно местонахождение подростка, свяжитесь с полицией или волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU