25 Июнь 2020 2020-06-25T12:29:37+03:00

Высокого подростка с черным рюкзаком ищут в трех кузбасских городах. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

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Больше суток сразу в трех кузбасских городах разыскивают 17-летнего подростка.

17-летний Артем Гладышев ушел из в неизвестном направлении, и на данный момент о его судьбе и местонахождении ничего не известно. Волонтеры поисково-спасательного отряда отмечают, что юноша может находиться в Анжеро-Судженске, Новокузнецке или Кемерове.

Приметы пропавшего: рост 183 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения был одет в серую футболку, синее трико, черные кроссовки.

С собой у пропавшего юноши был черный рюкзак.

Если вам известно местонахождение подростка, свяжитесь с полицией или волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU