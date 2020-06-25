Двое беловчан сменили сим-карты и стали должниками банков

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:06:43+03:00

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Сразу два пожилых жителя поселка Бачатский стали жертвами мошенника. После визита в салон связи они узнали, что задолжали банку.

Осенью 2019 года к жителю города Белово обратились представители банка. Они сообщили, что у мужчины образовалась задолженность по кредиту, и будет лучше, если он не станет больше задерживать платежи. Мужчина был в недоумении: у него не было никаких задолженностей. Более того, кредитов он не брал! Беловчанин предположил, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Вскоре с такой же жалобой к стражам порядка пришла 50-летняя жительница. Расследуя эти дела, сотрудники полиции выяснили, что незадолго до внезапно свалившегося кредита оба пострадавших обращались в банк, чтобы сменить сим-карту. А потом удалось задержать и подозреваемого – сотрудника того самого салона связи. Именно он воспользовался личными данными и получил в одной из кредитно-финансовых организаций займы на сумму более 100 тысяч рублей. Деньги он потратил на выплату личных долгов.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания ограничение свободы на срок до двух лет либо арест на срок до четырех месяцев, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU