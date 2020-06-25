В Таштаголе ребенок застрял между труб теплотрассы

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:39:10+03:00

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В Таштаголе инспекторы ГИБДД помогли ребенку, который застрял между трубами теплотрассы. На мальчика они обратили внимание во время патрулирования.

Работая по надзору за дорожным движением, старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Филипп Карпов и инспектор ДПС, младший лейтенант полиции Вячеслав Рыбаков обратили внимание на мальчика, который сидел на трубе теплотрассы и махал руками, пытаясь привлечь к себе внимание.

Когда стражи порядка подъехали к ребенку, то увидели, что его нога застряла между труб. Ему помогли освободиться и дойти до патрульной машины.

В Таштаголе инспекторы ГИБДД помогли застрявшему между труб теплотрассы ребенку.Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области

Как потом выяснилось, мальчик направлялся к бабушке и решил срезать путь, перебравшись через теплотрассу. Однако в какой-то момент нога ребенка соскользнула и оказалась зажатой.

-Несовершеннолетний пытался позвонить отцу, но выронил телефон и около получаса провел в ожидании прохожих, чтобы попросить о помощи, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Стражи порядка доставили мальчика к бабушке. Женщина поблагодарила инспекторов ДПС за неравнодушие и помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU