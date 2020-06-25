2020-06-25T14:04:38+03:00
Происшествия

В кемеровском ТРЦ «Гринвич» экстренно эвакуировались посетители

Здесь сработала пожарная сирена [видео]
Мария КОЛОСОВА
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В кемеровском ТРЦ «Гринвич» экстренно эвакуировались посетители. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.comВ кемеровском ТРЦ «Гринвич» экстренно эвакуировались посетители. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.com
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Днем 25 июня посетители кемеровского торгово-развлекательного центра «Гринвич» на ФПК вынуждены были экстренно эвакуироваться. В центре сработала пожарная сирена.

Инцидент в ТРЦ, расположенном на проспекте Молодежном, произошел около 15.00. Здесь произошло задымление, в результате чего сработала сигнализация. На место выехало несколько пожарных расчетов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, причиной появления дыма стало короткое замыкание в подсобном помещении. На площади в 0,1 квадратного метра обгорел светильник.

В кемеровском ТРЦ произошло задымление.Видео: "Инцидент Кемерово"/ vk.com

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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