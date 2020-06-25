В кемеровском ТРЦ «Гринвич» экстренно эвакуировались посетители

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:04:38+03:00

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Днем 25 июня посетители кемеровского торгово-развлекательного центра «Гринвич» на ФПК вынуждены были экстренно эвакуироваться. В центре сработала пожарная сирена.

Инцидент в ТРЦ, расположенном на проспекте Молодежном, произошел около 15.00. Здесь произошло задымление, в результате чего сработала сигнализация. На место выехало несколько пожарных расчетов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, причиной появления дыма стало короткое замыкание в подсобном помещении. На площади в 0,1 квадратного метра обгорел светильник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/787043" frameborder="0"></iframe> В кемеровском ТРЦ произошло задымление.Видео: "Инцидент Кемерово"/ vk.com

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU