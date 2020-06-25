В кемеровском ТРЦ «Гринвич» экстренно эвакуировались посетители
Днем 25 июня посетители кемеровского торгово-развлекательного центра «Гринвич» на ФПК вынуждены были экстренно эвакуироваться. В центре сработала пожарная сирена.
Инцидент в ТРЦ, расположенном на проспекте Молодежном, произошел около 15.00. Здесь произошло задымление, в результате чего сработала сигнализация. На место выехало несколько пожарных расчетов.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, причиной появления дыма стало короткое замыкание в подсобном помещении. На площади в 0,1 квадратного метра обгорел светильник.
В кемеровском ТРЦ произошло задымление.Видео: "Инцидент Кемерово"/ vk.com
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU