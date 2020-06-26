В Кузбассе проводится проверка информации об избиении ребенка в детском доме

26 Июнь 2020 2020-06-26T05:08:13+03:00

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Следственный комитет Кузбасса проводит проверку по факту информации, которая появилась в СМИ. В ней говорилось о том, что в детском доме в Киселевске избивали девочку.

-В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение, что в городе Киселевске в детском доме воспитательница избила ребенка. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, - сообщили в ведомстве. - Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также собственную проверку организовала областная прокуратура.

-В СМИ появились публикации, в которых мать девочки заявляет, что ребенка избила воспитатель в детском доме в Киселевске. Женщина рассказала, что дочь запугали, сказали ничего не говорить об избиении, иначе ее никогда не заберут из приюта, - уточнили в прокуратуре. - В связи с этим организована проверка данной информации.

Ее проведение поручено прокуратуре Киселевска. Кроме того, проведение доследственной проверки по данному факту также находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU