2020-06-26T05:08:13+03:00
Общество

В Кузбассе проводится проверка информации об избиении ребенка в детском доме

Сообщение появилось в СМИ
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Кузбассе проводится проверка информации об избиении ребенка в детском домеВ Кузбассе проводится проверка информации об избиении ребенка в детском домеФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Следственный комитет Кузбасса проводит проверку по факту информации, которая появилась в СМИ. В ней говорилось о том, что в детском доме в Киселевске избивали девочку.

-В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение, что в городе Киселевске в детском доме воспитательница избила ребенка. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, - сообщили в ведомстве. - Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также собственную проверку организовала областная прокуратура.

-В СМИ появились публикации, в которых мать девочки заявляет, что ребенка избила воспитатель в детском доме в Киселевске. Женщина рассказала, что дочь запугали, сказали ничего не говорить об избиении, иначе ее никогда не заберут из приюта, - уточнили в прокуратуре. - В связи с этим организована проверка данной информации.

Ее проведение поручено прокуратуре Киселевска. Кроме того, проведение доследственной проверки по данному факту также находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В каком кузбасском городе больше всего новых заболевших коронавирусом
1532 заболевших коронавирусом выявили в Кузбассе на утро 26 июня
За смерть кузбассовца водитель заплатил родственникам два миллиона рублей
Кто из артистов выступит на Дне Шахтера в Кузбассе
Самое масштабное за Уралом граффити появилось на новокузнецкой крыше
В Кузбассе проводится проверка информации об избиении ребенка в детском доме
Директор кафе в Шерегеше получил штраф за рухнувший на туристов снег
Прокуратура Кузбасса проверяет начисление медикам надбавок в связи с коронавирусом
В кемеровском ТРЦ «Гринвич» экстренно эвакуировались посетители
В Таштаголе ребенок застрял между труб теплотрассы
Двое беловчан сменили сим-карты и стали должниками банков
Высокого подростка с черным рюкзаком ищут в трех кузбасских городах
Разорившего могилу ветерана войны задержали в Кузбассе
Медик из Кузбасса стала призером конкурса «Лучший врач России»
Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15 процентов
Стали известны результаты теста футболиста из Кузбасса на коронавирус
На День молодежи в Кузбассе запретят продавать алкоголь
На кузбасской шахте работала опасная монорельсовая дорога