26 Июнь 2020 2020-06-26T03:06:56+03:00

Прокуратура Кузбасса проверяет начисление медикам надбавок в связи с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для этого привлекается инспекция труда и контрольно-счетные органы

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Прокуратура Кузбасса проводит проверки по факту начисления медикам стимулирующих надбавок за работы с больными коронавирусом. для этого привлекаются специалисты инспекции труда и контрольно-счетных органов.

Прокуроры городов и районов проверят исполнение законодательства во всех организациях скорой медицинской помощи Кузбасса, в том числе частной формы собственности.

Также проверяются организации, которые предоставляют транспортные услуги при оказании скорой медицинской помощи гражданам, у которых выявлен COVID-19.

-О нарушениях прав медицинских работников можно сообщить в прокуратуры городов, районов или прокуратуру области, - отметили в областном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU