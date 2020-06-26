2020-06-26T07:19:04+03:00
Общество

Кто из артистов выступит на Дне Шахтера в Кузбассе

Горняков с праздником поздравит известный исполнитель
Екатерина РОМАНОВА
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Кто из артистов выступит на Дне Шахтеров в КузбассеКто из артистов выступит на Дне Шахтеров в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Стало известно, кто из артистов приедет в Кузбасс, чтобы поздравить его жителей с Днем шахтера. Большой праздник состоится 28 августа.

Областной День шахтера в этом году масштабно будут отмечать в пятницу, 28 августа. А столицей праздника станет город Белово. Его власти уже разместили на едином портале госзакупок объявлениеоб электронном аукционе на оказание услуг по организации живого выступления Дениса Майданова – приглашенной звезды.

Предполагается, что артист примет участие в трех мероприятиях. Начнется все с открытия праздника, которое предполагается на стадионе «Металлург». Также Денис Майданов станет приглашенным гостем VIP-Приема в шатровом комплексе бухты «Ассоль» на Беловском море еще несколько песен он исполнит на церемонии открытия соревнований ММА а физкультурном комплексе «Электрон».

Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, стоимость контракта – три миллиона рублей, при этом заказчик обязуется оплатить перелет артиста и его коллектива. Известны также требования к аппаратуре и условиям проживания, питания и безопасности. Примечательно, что изысканных продуктов в бытовом райдере нет: артист просит предоставить минералку без газа, чай, соки, молоко, несколько видов нарезок, фрукты, морскую капусту и кабачковую икры. А вот вопросам безопасности уделяется намного больше внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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