За смерть кузбассовца водитель заплатил родственникам два миллиона рублей

26 Июнь 2020 2020-06-26T06:45:23+03:00

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После ДТП, унесшего жизнь водителя автомобиля, оказавшегося не в том месте и не в то время, виновнику предстоит не только отбыть наказание, но и выплатить 1,725 миллиона рублей его родственникам.

Житель города Топки ехал на своем автомобиле и в какой-то момент решил обогнать идущий впереди грузовик. Он выехал на полосу встречного движения, и тут оказалось, что ему навстречу едет другая легковушка. Произошло столкновение, которое обернулось трагедией для всех. Водитель встречной легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Его супруга выжила. Виновник же ДТП предстал перед Топкинским городским судом Кемеровской области: ему назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года, а также постановили взыскать компенсацию морального вреда в пользу супруги, сына и сестры погибшего.

Несмотря на решение суда, мужчина не торопился платить. Тогда за дело взялись судебные приставы. Сначала вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, которые находятся в банке, а потом мужчина сам выплатил оставшуюся сумму.

В качестве моральной компенсации супруге выплатили 775 тысяч рублей, сыну и сестре погибшего – по 475 тысяч рублей.

- Компенсация морального вреда была взыскана в полном объеме. Исполнительное производство кончено фактическим исполнением, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU