1532 заболевших коронавирусом выявили в Кузбассе на утро 26 июня
На утро 26 июня в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки специалисты выявили еще 44 жителя региона с коронавирусом.
По данным оперативного штаба, на утро 26 июня в Кузбассе медики диагностировали COVID-19 еще у 44 жителей Кузбасса. Теперь общее число заболевших с середины марта достигает 1532 человек. Из них 875 жителей региона в настоящий момент находятся в инфекционных стационарах Кузбасса и проходят курс лечения. Еще 648 человек уже выздоровлении и выписаны из лечебных учреждений. О последних 30 случаях выздоровления стало известно утром 26 июня.
Число пациентов, у которых был выявлен коронавирус и которые впоследствии скончались, остается прежним - девять человек.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8160 человек, - отметили в областном межведомственном штабе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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