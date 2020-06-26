1532 заболевших коронавирусом выявили в Кузбассе на утро 26 июня

26 Июнь 2020 2020-06-26T07:17:31+03:00

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На утро 26 июня в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки специалисты выявили еще 44 жителя региона с коронавирусом.

По данным оперативного штаба, на утро 26 июня в Кузбассе медики диагностировали COVID-19 еще у 44 жителей Кузбасса. Теперь общее число заболевших с середины марта достигает 1532 человек. Из них 875 жителей региона в настоящий момент находятся в инфекционных стационарах Кузбасса и проходят курс лечения. Еще 648 человек уже выздоровлении и выписаны из лечебных учреждений. О последних 30 случаях выздоровления стало известно утром 26 июня.

Число пациентов, у которых был выявлен коронавирус и которые впоследствии скончались, остается прежним - девять человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8160 человек, - отметили в областном межведомственном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU