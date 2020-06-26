2020-06-26T07:44:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В каком кузбасском городе больше всего новых заболевших коронавирусом

О числе заболевших COVID-19 сообщает оперативный штаб
Екатерина РОМАНОВА
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В каком кузбасском городе больше всего новых заболевших коронавирусомВ каком кузбасском городе больше всего новых заболевших коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Среди кузбассовцев, у которых за минувшие сутки выявили коронавирус, почти половина является жителями одного и того же города.

По данным оперативного межведомственного штаба, в регионе за минувшие сутки медики выявили 44 новых случая заболевания коронавирусом. Почти половина из них – жители областного центра. Как оказалось, еще у 16 кемеровчан подтвердился коронавирус. В остальных городах заболевших несколько меньше, однако география распространения заболевания достаточно широка.

Так, пять новых пациентов из города Белово оказались в инфекционных больницах региона. В Юрге за сутки число заболевших увеличилось на пять человек, а в Междуреченске и Мариинском муниципальном районе – по четыре новых случая. В Кемеровском муниципальном округе COVID-19 выявили еще у трех человек. По одному новому заболевшему в Березовском, Тисульском муниципальном округе, Краснобродском, Беловском муниципальном районе и Яйском муниципальном округе.

Всего же за сутки COVID-19 диагностирован у 1532 человек. Из них 875 кузбассовцев получают медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона, а 648 пациентов уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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