Половина вылечившихся от коронавируса кузбассовцев живут в одном городе

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:59:03+03:00

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Сразу на 30 человек за сутки увеличилось число вылечившихся от коронавируса кузбассовцев. Примечательно, что больше половины из них проживает в одном и том же городе.

На утро 26 июня в Кузбассе еще 30 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, выписаны из инфекционных стационаров региона. В общей сложности, из 1532 человек, у которых с середины марта диагностировали коронавирус, 648 уже выздоровели. В их числе и те, кто отправился домой за минувшие сутки. Это 17 жителей Новокузнецка, семь кемеровчан, трое междуреченцев и по одному жителю Белова, Новокузнецкого муниципального района и Прокопьевска.

Кроме того, 8160 человек в настоящий момент находятся на 14-дневной изоляции в стационарах и обсерваторах, а также дома. Все они либо прибыли в Кузбасса из других регионов России или из-за границы, либо контактировали с людьми, заболевшими коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU