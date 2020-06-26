2020-06-26T09:01:11+03:00
Экономика

Сбербанк предоставит скидку на ставку по ипотеке на новостройки

Увеличенный дисконт действует первые 2 года с даты получения кредита
Яков КРЫМСКИЙ
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Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками. Новый увеличенный дисконт действует первые 2 года с даты получения кредита и зависит от срока кредита.

- В партнерстве с застройщиками мы стремимся сделать приобретение строящегося жилья более доступным, - говорит заместитель управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Екатерина Саяпина, - Теперь наши клиенты сами смогут выбрать наиболее комфортный вариант субсидированной ставки — увеличенный дисконт в первые 2 года выплаты ипотеки либо стандартную скидку на весь срок кредита. Воспользоваться в нашем регионе данной программой можно у застройщиков: ГК «Промстрой», СЗ Фонд «РЖС», СЗ «Програнд», ООО «КСК». Если клиент приобретает по данной программе объект у ГК «Промстрой», то услуга электронная регистрация предоставляется в подарок, это дополнительный бонус нашим клиентам.

Выбрать квартиру в аккредитованных Сбербанком новостройках и оформить ипотеку со скидкой от застройщика можно онлайн на DomClick.ru

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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