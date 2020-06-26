2020-06-26T09:29:25+03:00
Общество

Бывший замначальника отдела ГИБДД отправился за решетку за взятки

Он брал по 20 рублей за каждую провезенную по городу тонну угля
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Бывший замначальника отдела ГИБДД отправился за решетку за взяткиБывший замначальника отдела ГИБДД отправился за решетку за взяткиФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Теперь уже бывший замруководителя одного из отделов Госавтоинспекции Кузбасса два года проведет в колонии строгого режима за то, что брал взятки с угольщиков.

45-летний замначальника одного из отделов ГИБДД Кузбасса и его 42-летний начальник договорились о том, что будут брать плату с угольщиков за то, что те провозят свой груз по улицам города – по 20 рублей за тонну. Предпринимателям не оставалось ничего иного, как давать взятки. Во время передачи одной из них – 80 тысяч рублей – замначальника отдела Госавтоинспекции задержали сотрудники УФСБ.

- Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый получил от перевозчика угля 64,5 тысячи рублей для оплаты новогодних подарков, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима, с выплатой штрафа в размере 1,44 миллиона рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на два года.

Начальник отдела ГИБДД также получил наказание. Ранее он заключил досудебное соглашение, и уголовное дело выделили в отдельное производство. Ему назначено наказание: лишение свободы сроком на два года и шесть месяцев в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец поил горожан техническим спиртом за деньги
Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Водителям новокузнецких маршруток запретят ездить в шортах и сланцах
81-летняя кемеровчанка на перекрестке попала под фуру
Бывший замначальника отдела ГИБДД отправился за решетку за взятки
Сбербанк предоставит скидку на ставку по ипотеке на новостройки
Половина вылечившихся от коронавируса кузбассовцев живут в одном городе
В каком кузбасском городе больше всего новых заболевших коронавирусом
1532 заболевших коронавирусом выявили в Кузбассе на утро 26 июня
За смерть кузбассовца водитель заплатил родственникам два миллиона рублей
Кто из артистов выступит на Дне Шахтера в Кузбассе
Самое масштабное за Уралом граффити появилось на новокузнецкой крыше
В Кузбассе проводится проверка информации об избиении ребенка в детском доме
Директор кафе в Шерегеше получил штраф за рухнувший на туристов снег
Прокуратура Кузбасса проверяет начисление медикам надбавок в связи с коронавирусом
В кемеровском ТРЦ «Гринвич» экстренно эвакуировались посетители
В Таштаголе ребенок застрял между труб теплотрассы
Двое беловчан сменили сим-карты и стали должниками банков
Высокого подростка с черным рюкзаком ищут в трех кузбасских городах
Разорившего могилу ветерана войны задержали в Кузбассе
Медик из Кузбасса стала призером конкурса «Лучший врач России»
Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15 процентов
Стали известны результаты теста футболиста из Кузбасса на коронавирус
На День молодежи в Кузбассе запретят продавать алкоголь
На кузбасской шахте работала опасная монорельсовая дорога