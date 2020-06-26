Бывший замначальника отдела ГИБДД отправился за решетку за взятки

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:29:25+03:00

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Теперь уже бывший замруководителя одного из отделов Госавтоинспекции Кузбасса два года проведет в колонии строгого режима за то, что брал взятки с угольщиков.

45-летний замначальника одного из отделов ГИБДД Кузбасса и его 42-летний начальник договорились о том, что будут брать плату с угольщиков за то, что те провозят свой груз по улицам города – по 20 рублей за тонну. Предпринимателям не оставалось ничего иного, как давать взятки. Во время передачи одной из них – 80 тысяч рублей – замначальника отдела Госавтоинспекции задержали сотрудники УФСБ.

- Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый получил от перевозчика угля 64,5 тысячи рублей для оплаты новогодних подарков, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима, с выплатой штрафа в размере 1,44 миллиона рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на два года.

Начальник отдела ГИБДД также получил наказание. Ранее он заключил досудебное соглашение, и уголовное дело выделили в отдельное производство. Ему назначено наказание: лишение свободы сроком на два года и шесть месяцев в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU