81-летняя кемеровчанка на перекрестке попала под фуру

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:26:54+03:00

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Пожилая жительница областного центра получила серьезные травмы в ДТП, которое случилось на перекрестке Кузнецкого и Сибиряков-Гвардейцев. Женщина попала под колеса фуры.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 июня около 11.40 на пересечении Кузнецкого проспекта и улицы Сибиряков-Гвардейцев. На кадрах видео, которым делятся очевидцы ДТП, зафиксирован момент, когда это случилось. Пожилая женщина начинает переходить дорогу буквально за пару секунд до того, как загорается разрешающий движение автомобилям светофор. Причем она пересекает проезжую часть не по пешеходному переходу, а не доходя до него несколько метров, а потом падает прямо под колеса начинающего движение грузовика. Водитель фуры, видимо, не заметил женщину, и буквально протащил ее по асфальту несколько метров до перехода – пока очевидцы ДТП не стали ему сигналить.

- Предварительно, водитель автомобиля МАЗ двигался по Кузнецкому проспекту со стороны улицы Федоровского в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. Перед перекрестком он остановился на светофоре, - сообщает подробности отдел пропаганды Госавтоинспекции города Кемерово. – Одновременно с началом движения автомобилей 81-летняя женщина стала переходить дорогу вне пешеходного перехода в непосредственной близости от фуры. Сейчас пострадавшая находится в реанимации

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к жителям региона с просьбой переходить дорогу только в специально оборудованных для этого местах и только на разрешающий сигнал светоформа, соблюдать правила движения и только убедившись, что водители всех автомобилей остановились и пропускают вас.

ИСТОЧНИК KP.RU