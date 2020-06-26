Водителям новокузнецких маршруток запретят ездить в шортах и сланцах

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:19:30+03:00

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Новокузнецким маршрутчикам в скором времени придется соблюдать строгий дресс-код: форменные рубашки и фуражки – и никаких сланцев и бриджей. Такое требование к внешнему виду выдвинули власти города.

Администрация Новокузнецка открыла электронные аукционы на право осуществлять в городе автобусные пассажирские перевозку. Стоимость контрактов на обслуживание разных маршрутов разнится от 11 миллионов до трех миллиардов рублей. Среди требований к соблюдению расписания, технического состояния автобуса, системы безопасности пассажиров и водителей есть и требование к внешнему виду тех, кто управляет автобусом.

«Шорты и бриджи выше середины голени, а также открытая обувь не допускаются», - гласит один из пунктов требований к внешнему виду водителей. Помимо этого прописано и то, как нужно одеваться.

Те предприниматели, с которыми будут заключены контракты, обязаны будут обеспечить водительский состав спецодеждой. В нее входят рубашки с длинным и коротким рукавом серого или темно-голубого цвета для рядовых будней и парадные рубашки, а также темно-синие жилеты и фуражки. А вот выбор брюк и обуви предоставлен самому водителю. Но при этом брюки должны закрывать голень, быть свободной формы и нейтрального цвета, а обувь - закрытой.

Такие комплекты предусмотрены и для мужчин, и для женщин. Предполагается, что на спецодежде будут размещены фирменные логотипы системы кузбасского общественного транспорта и герб города Новокузнецка. Водитель обязан будет носить бейдж с именем, фамилией и фотографией.

- Требования к внешнему виду водителя и ношению униформы абсолютно законны, - отметили в Управлении по транспорту и связи города Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU