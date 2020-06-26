2020-06-26T11:36:06+03:00
Экономика

Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

Снижение распространяется на три кредитных продукта банка
Яков КРЫМСКИЙ
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Сбербанк на один процент снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц. Снижение распространяется сразу на три кредитных продукта банка: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов».

- Мы рады, что нам удалось сделать кредиты более доступными, - говорит директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков, -Это позволяет не откладывать на завтра приобретение того, что необходимо уже сегодня. Мы также надеемся, что снижение ставок поддержит потребительский спрос и будет способствовать росту экономики в этот непростой период.

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн. Рассмотрение кредитной заявки займет всего несколько минут. На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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