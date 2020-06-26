2020-06-26T11:47:52+03:00
Происшествия

Кузбассовец поил горожан техническим спиртом за деньги

Кузбассовец поил горожан техническим спиртом за деньги
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец поил горожан техническим спиртом за деньгиКузбассовец поил горожан техническим спиртом за деньгиФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Житель Ленинска-Кузнецкого решил заняться алкогольным бизнесом. Однако предпринимательская деятельность оказалась незаконной, а продукция – опасной.55-летний мужчина из Ленинска-Кузнецкого решил податься в бизнесмены. Для начала он приобрел два литра спирта, причем спирт этот ни в коем случае нельзя пить – он предназначен для технических целей. Однако новоиспеченного предпринимателя это не остановило, и он стал разливать спирт по емкостям и продавать жаждущим. За бутылочку в 250 миллилитров он брал всего 150 рублей. Долго быть бизнесменом мужчине не пришлось: его задержали во время «Контрольной закупки».

- Следователю обвиняемый признался в совершении преступления, а также в том, что знал о непригодности данной жидкости для употребления в качестве продукта, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Однако когда он продавал ее местным жителям, он не предупреждал их о том, что она не предназначена для употребления в пищу.

Приговором суда мужчине назначено наказание: штрафа в размере пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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