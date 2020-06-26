В Кузбассе прекращены поиски высокого подростка с черным рюкзаком
Поиски несовершеннолетнего подростка прекращены в Кузбассе. Пропал он 24 июня.
О прекращении поисков 17-летнего подростка сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Ранее они обращались к жителям региона с просьбой посодействовать в розыске 17-летнего парня, который мог находиться в Анжеро-Судженске, Новокузнецке или Кемерове.
- Найден. Жив. – лаконично отметили волонтеры на своей странице в социальных сетях, где размещается информация о пропавших.
При этом волонтеры не сообщают ни обстоятельств, при которых был найден ребенок, ни деталей поиска: это противоречит правилам волонтеров.
ИСТОЧНИК KP.RU