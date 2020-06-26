В Кемерове изменили сроки отключения горячей воды

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:50:59+03:00

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В кранах одних кемеровчан горячая вода появится чуть раньше, а в кранах других – исчезнет чуть позже. Такие изменения сроков гидравлических испытаний произойдут в Кемерове.

Уже с 25 июня часть жителей Ленинского района начала получать горячую воду. В течение 26, 27 и 28 июня поэтапно появится она во всех домах. Сначала у жителей заискитимской части Центрального района, а на выходных – в домах Кировского района.

А вот те потребители, в чьих домах отключения были намечены на 29 июня, смогут наслаждаться горячими ванными немного дольше. У потребителей третьей группы в Заискитимской части Центрального района и в Ленинском районе ее отключат лишь 2 июля, а возобновится подача с 16 июля.

Позже сроков произойдут отключения и у жителей Центрального и Заводского районов на левом берегу Искитимки, а также в Ленинском районе. Здесь испытания перенесены на неделю позже и пройдут с 20 июля по 2 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU