Дорожный рабочий погиб при нанесения разметки в Кузбассе

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:30:57+03:00

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Днем 26 июня в Кузбассе случилась трагедия. Один из рабочих, наносивших дорожную разметку, погиб.

Около двух часов дня в пятницу, 26 июня, в районе 31 километра автодороги «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» рабочие наносили разметку на проезжую часть. Неожиданно на дороге появился грузовой автомобиль «Исузу» и врезался в прицеп спецавтомобиля.

- Предварительно установлено, что 43-летний водитель грузовика «Исузу» при перестроении в крайнюю правую полосу совершил наезд на прицеп спецавтомобиля дорожно-коммунальной организации, работники которой наносили на данном участке дорожную разметку, - сообщает подробности ДТП пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В результате один из рабочих получил травмы, не совместимые с жизнью.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели рабочего. После того, как завершится проверка, будет принято решение в соответствии с законом.

ИСТОЧНИК KP.RU