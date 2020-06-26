2020-06-26T14:35:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Кузбассовцам разрешили ходить в бассейны

Еще одно ограничение, введенное из-за коронавируса, снято
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцам разрешили ходить в бассейныКузбассовцам разрешили ходить в бассейныФото: Иван МАКЕЕВ
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому снимается еще одно ограничение, ранее введенное из-за коронавируса. Так, совсем скоро жители региона смогут посещать плавательные бассейны. Но не все.

С 29 июня в Кузбассе начинают действовать плавательные бассейны, котрые расположены в гостиницах, гостевых домах, базах отдыха и санаториях, а также других объектах размещения туристов. Однако прежде, чем отправляться поплавать, нужно буде позаботиться о профилактике коронавируса. Например, пользоваться бассейнами могут только постояльцы туристических объектов.

- Пляжи и другие места отдыха у воды на территории гостиниц, турбаз и санаториев теперь открыты для людей, отдыхающих на этих объектах, - отметили в пресс-службе администрации Кузбасса.

А вот пляжи за пределами туристических объектов остаются закрытыми, купание по-прежнему остается под запретом на всех пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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