Кузбассовец взял у друга мотоцикл и погиб при катании
Житель Гурьевского района решил прокатиться на мотоцикле. Это желание оказалось фатальным для него.
36-летний мужчина из Гуревска попросил у приятеля дать ему мотоцикл – покататься. Тот не смог отказать другу и доверил ему мотоцикл. А вот шлем ему дать не смог – не оказалось.
Новоиспеченный мотоциклист поехал кататься по городу. Около 15.35 он двигался по улице 40 лет ВЛКСМ в Гурьевске. Однако тут случилось непредвиденное: проходя поворот, он не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся. Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте.
- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU