26 Июнь 2020 2020-06-26T14:50:56+03:00

Кузбассовец взял у друга мотоцикл и погиб при катании Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Житель Гурьевского района решил прокатиться на мотоцикле. Это желание оказалось фатальным для него.

36-летний мужчина из Гуревска попросил у приятеля дать ему мотоцикл – покататься. Тот не смог отказать другу и доверил ему мотоцикл. А вот шлем ему дать не смог – не оказалось.

Новоиспеченный мотоциклист поехал кататься по городу. Около 15.35 он двигался по улице 40 лет ВЛКСМ в Гурьевске. Однако тут случилось непредвиденное: проходя поворот, он не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся. Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте.

- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU