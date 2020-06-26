2020-06-26T16:51:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе частично снят запрет на проведение спортивных мероприятий

Распоряжение об этом подписал Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе частично снят запрет на проведение спортивных мероприятийВ Кузбассе частично снят запрет на проведение спортивных мероприятийФото: Екатерина РОМАНОВА
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Четыре дня назад губернатор Кузбасса подписал распоряжение, которое снимало ограничения с занятий спортом в спортклубах , на спортплощадках и прочих спортивных сооружениях. Теперь же частично снято ограничение с проведения спортивных мероприятий.

- Физкультурные и спортивные мероприятия на стадионах Кузбасса и открытых спортивных площадках разрешено проводить с участием зрителей, при условии, что их число будет не выше 10% от пропускной способности спортивного объекта, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Примечательно, что частичное снятие ограничений вступает в силу с момента опубликования распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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