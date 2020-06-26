26 Июнь 2020 2020-06-26T16:09:45+03:00

Дачник приехал в Кузбасс в вагоне с углем. ФОТО: пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому Федеральному округу

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На железнодорожной станции в Юрге сотрудники транспортной полиции в вагоне с углем обнаружили 59-летнего мужчину, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Стали разбираться, как он там оказался. Выяснилось, накануне экстремального путешествия житель Новосибирска находился в гостях у знакомым в районе станции Инская. Утром он решил поехать на дачу в Жеребцово. Однако ближайший пригородный электропоезд в том направлении должен был отправиться только через два часа. Чтобы не терять время, мужчина забрался в вагон с углем грузового поезда и спрятался там. Однако вопреки ожиданиям дачника, поезд шел без остановок и на нужной станции сойти не удалось.

- За 3 часа нелегальный путешественник проехал 174 километра и оказался в Кузбассе, - сообщает ТУ МВД России по СФО.

Сотрудники транспортной полиции составили протокол за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте. Нарушителю грозит административный штраф. Правда, небольшой - в размере ста рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU