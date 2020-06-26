13-летняя кемеровчанка получила травмы в ДТП

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:22:53+03:00

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Невнимательность водителей едва не обернулось серьезными последствиями для 13-летней жительницы Кузбасса. Она находилась на заднем сидении машине, когда в нее врезался другой автомобиль.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июня около 18.00 на пересечении проспекта Ленина и улицы Пролетарская.

- Автомобиль Toyota Mark ll, двигаясь по Ленина со стороны улицы 50 лет Октября в сторону железнодорожного вокзала, совершил маневр в левый поворот на улице Пролетарская на зеленый сигнал светофор, - сообщает отдел пропаганды кемеровской Госавтоинспекции. - Водитель не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу автомобилю Mazda Premium, который в это же время двигался по проспекту Ленина со стороны вокзала в сторону улицы 50 лет Октября.

В ДТП пострадала 13-летняя девочка, пассажир автомобиля Mazda Demio. Врачи доставили ее в больницу и оказали необходимую помощь, а потом отпустили домой. В момент аварии девочка находилась на заднем сидении слева и была пристегнута ремнями безопасности. Был в машине еще один ребенок - 16-летний подросток. Он находился на переднем сидении автомобиля, однако не пострадал.

Отдел пропаганды безопасности дорожного движения города Кемерово просит водителей быть бдительнее на дорогах: пристегиваться и соблюдать скоростной режим. Госавтоинспекция обращает внимание, что по статистике аварийности, именно в летний период возрастает количество ДТП с участием детей.

ИСТОЧНИК KP.RU