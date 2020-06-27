27 Июнь 2020 2020-06-27T05:20:12+03:00

Гаражи с взрывоопасными баллонами загорелись в Мариинске. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

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Пожар, который мог уничтожить жилые дома частного сектора, произошел в Мариинске. Лишь благодаря слаженной работе работников ИК-1 и МЧС удалось избежать беды.

Была глубокая ночь, когда начальник пожарной части исправительной колонии №1 обнаружил, что горят постройки неподалеку от колонии. Он тут же сообщил о ЧП в пожарную часть и диспетчеру МЧС.

- Сообщение о пожаре в частных надворных постройках на улице Пальчиковая в городе Мариинске поступило в 02.03, - сообщает пресс-служба регионального ведомства. – От МЧС России привлекались шесть человек и две единицы техники.

Первыми же на место пожара прибыли онгеборцы ГУФСИНа. Они обнаружили, что горят гаражи, а рядом находится двухэтажная постройка. Местные жители, которые также прибежали к месту пожара, сказали, что в гаражах могут находиться взрывоопасные баллоны.

- Было принято решение отвести людей на безопасное расстояние и тушить не только очаг возгорания, но и заливать стены постройки, на которые в любой момент мог перекинуться огонь, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

Совместными усилиями пожарные исправительной колонии и МЧС справились с огнем – в 02.28 пожар был полностью ликвидирован.

-На данный момент предварительная причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

ИСТОЧНИК KP.RU