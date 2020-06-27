Появилась новая карта распространения коронавируса в Кузбассе
Стало известно, в каких городах и территориях больше всего заболевших и вылечившихся от коронавируса кузбассовцев. Карту распространения COVID-19 опубликовал оперативный штаб.
Карта распространения коронавируса
На первой строке по распространению коронавируса находится город Новокузнецк. На утро 27 июня здесь было выявлено 467 заболевших COVID-19. Из них 227 человек выздоровели, а четверо скончались. В Кемерове медики выявили 405 случаев заболевания коронавирусом. Из них 114 человек уже выздоровели и выписаны из инфекционных стационаров.
На третьем месте находится Междуреченск: здесь с начала пандемии опасный вирус обнаружили у 140 человек. 31 из них вылечился.
Всего же на данный момент в регионе зарегистрировано 1532 человека, у которых тесты на COVID-19 оказались положительными. Из них 648 уже вылечились и покинули больничные стены, а 875 продолжат получать лечение. Еще девять человек, у которых ранее был выявлен коронавирус, скончались.
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Появилась новая карта распространения коронавируса в Кузбассе
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ИСТОЧНИК KP.RU
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