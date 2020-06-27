Жительница Кузбасса в попытке спасти сбережения стала должницей банка

27 Июнь 2020 2020-06-27T06:39:12+03:00

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Пожилая женщина побоялась, что нечистые на руку люди могут обчистить ее банковский счет. По совету специалиста она попыталась его обезопасить и оказалась должной 120 тысяч рублей.

Телефонный звонок от службы безопасности банка стал полной неожиданностью для 68-летней жительницы Юрги. Специалист осторожно поинтересовался, не она ли в настоящий момент оформляет кредит в банке? Женщина, конечно же, никаких кредитов не оформляла, и тогда сотрудник службы безопасности заявил, мол, значит, это орудуют мошенники. Однако оформление кредита можно отменить- для этого достаточно сообщить реквизиты карты, коды доступа и паспортные данные. Женщина сообщила ему всю необходимую информацию, в том числе и коды доступа, полученные в смс. Вскоре сотрудник банка повесил трубку и больше не выходил на связь.

Испуганная, пенсионерка обратилась в отделение банка. И тут оказалось, что звонивший сам был мошенником. Он не только оформил на имя женщины кредит в 120 тысяч рублей, но и похитил с ее счета более 40 тысяч.

- Осознав, что стала жертвой злоумышленника, потерпевшая обратилась за помощью в полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о краже. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

Кузбасские полицейские призывают граждан быть бдительными при общении с незнакомцами, кем бы те ни представлялись. Также следует помнить, что реквизиты банковской карты являются конфиденциальной информацией ее владельца, как и уведомления банка с паролями, необходимыми для подтверждения той или иной операции. Такие сведения не подлежат передаче третьим лицам, которая может повлечь несанкционированное списание средств с банковского счета.

ИСТОЧНИК KP.RU