В структуре администрации Кемерова грядут изменения

27 Июнь 2020 2020-06-27T07:03:21+03:00

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Глава города Кемерово Илья Середюк подписал новое постановление о структуре администрации областного центра. Согласно ему в постановление от 7.06.2008 № 91 «Об управлении жилищно-коммунального хозяйства» внесены изменения.

Согласно постановлению, структура управления жилищно-коммунального хозяйства областного центра претерпит изменения. Теперь отдел договорных отношений будет называться отделом договорных отношений и закупок. Изменится название и у отдела организации реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Теперь он также будет называться по-другому: отделом организации реформирования жилищного хозяйства. Остальные отделы сохранятся в неизменном виде.

Контроль за тем, как будет исполнено постановление, Илья Середюк возложил на своего заместителя, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Сергея Лысенко.

ИСТОЧНИК KP.RU