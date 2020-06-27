Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 27 июня 2020 года: 47 новых заболевших
Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 27 июня составило 47 человек – у каждого из них подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
На утро 27 июня число заболевших коронавирусом вновь изменилось. После того, как были выявлены еще 47 случаев заболевания коронавирусом, число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 1579 человек.
Одновременно с этим есть и позитивные новости: еще 40 кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, вылечились и выписаны из инфекционных стационаров. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 688 человек.
Всего же в инфекционных больницах региона на сегодняшний день находятся 882 больных коронавирусом. Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней самоизоляции находятся 8533 человека.
Число летальных исходов среди пациентов, у которых ранее диагностирован коронавирус, остается прежним – девять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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