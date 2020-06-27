2020-06-27T07:49:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 27 июня 2020 года: 47 новых заболевших

Новые случаи заболевания выявлены за минувшие сутки
Екатерина РОМАНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 27 июня 2020 года: 47 новых заболевшихЧисло заболевших коронавирусом в Кузбассе на 27 июня 2020 года: 47 новых заболевшихФото: Алексей БУЛАТОВ
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Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 27 июня составило 47 человек – у каждого из них подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

На утро 27 июня число заболевших коронавирусом вновь изменилось. После того, как были выявлены еще 47 случаев заболевания коронавирусом, число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 1579 человек.

Одновременно с этим есть и позитивные новости: еще 40 кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, вылечились и выписаны из инфекционных стационаров. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 688 человек.

Всего же в инфекционных больницах региона на сегодняшний день находятся 882 больных коронавирусом. Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней самоизоляции находятся 8533 человека.

Число летальных исходов среди пациентов, у которых ранее диагностирован коронавирус, остается прежним – девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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