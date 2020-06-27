2020-06-27T07:51:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Кузбассе больше всего новых заболевших на утро 27 июня

Оперативный штаб опубликовал информацию о новых случаях COVID-19
Екатерина РОМАНОВА
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Где в Кузбассе больше всего новых заболевшихГде в Кузбассе больше всего новых заболевшихФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Кузбассе вновь изменилась ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Как оказалось, из 47 новых случаев заболевания четверть приходится на один из городов.

Больше всего новых случаев заболевания на утро 27 июня медики выявили в Кемерове. Здесь COVID_19 диагностирован у 12 человек. Новокузнецк занимает вторую позицию - 10 заболевших. В Междуреченске за минувшие сутки выявили пятерых заболевших. В Анжеро-Судженске, Белове, Осинниках, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Юргинском муниципальных округах - по два новых случаев заболевания. В Краснобродском, Прокопьевске, Тайге, Юрге, Беловском, Новокузнецком, Таштагольском и Тяжинском муниципальных районах - по одному.

Всего на 27 июня в регионе с начала пандемии зафиксировали 1579 случаев заболевания. Сейчас медицинскую помощь получают 882 пациента. Еще 688 человек уже прошли курс лечения, выздоровели и выписаны из больниц. О 40 последних случаях выздоровления стало известно утром 27 июня. Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8533 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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