2020-06-27T09:31:44+03:00
Общество

С Днем молодежи кузбассовцев поздравил Сергей Цивилев

Губернатор пожелал молодежи не бояться мечтать и выходить за привычные рамки
Екатерина РОМАНОВА
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С Днем молодежи кузбассовцев поздравил Сергей Цивилев. ФОТО: пресс-служба АПКС Днем молодежи кузбассовцев поздравил Сергей Цивилев. ФОТО: пресс-служба АПК
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27 июня в России отмечают День молодежи. С праздником молодежь Кузбасса поздравил Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса, поздравляя молодежь Кузбасса, отметил, что именно к этому празднику в регионе установилась по-настоящему теплая летняя погода, и сейчас каждый может, наконец-то, отдохнуть и насладиться летом. Сергей Цивилев заметил, что сегодняшняя молодежь имеет возможность заниматься любимым делом, активно участвует в развитии региона и волонтерских проектах. И каждый сам решает, каким будет его будущее.

- Не бойтесь мечтать и выходить за привычные рамки. Вы создаете свое будущее, и потому будущее Кузбасса зависит от вас. Наша задача - создавать для вас лучшие условия для учебы, профессионального и творческого роста, дать каждому возможность раскрыть свой потенциал, проявить себя, найти достойное место в жизни, - написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях. - А ваша - осуществить намеченные планы и добиться больших успехов! С праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU

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