Пожилого кемеровчанина в черных калошах разыскивают в Кемерове
В Кемерове разыскивают пожилого мужчину, пропавшего еще 18 июня. Он нуждается в медицинской помощи.
Сообщение о поиске пропавшего Сергея Ревушкина появилось в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсетях. Сейчас известно, что 59-летнего жителя Кемерова с 18 июня никто не видел, а сам он не выходит на связь.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, с проседью.
Особые приметы: носит очки.
В день исчезновения был одет в черные джинсы, серую куртку, серую рубашку, черные калоши.
Отдельно волонтеры поисково-спасательного отряда отмечают, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Если вам известно местонахождение пропавшего, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU