2020-06-27T09:56:07+03:00
Происшествия

Пожилого кемеровчанина в черных калошах разыскивают в Кемерове

Мужчина нуждается в медицинской помощи
Екатерина РОМАНОВА
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Пожилого кемеровчанина в черных калошах разыскивают в Кемерове. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Пожилого кемеровчанина в черных калошах разыскивают в Кемерове. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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В Кемерове разыскивают пожилого мужчину, пропавшего еще 18 июня. Он нуждается в медицинской помощи.

Сообщение о поиске пропавшего Сергея Ревушкина появилось в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсетях. Сейчас известно, что 59-летнего жителя Кемерова с 18 июня никто не видел, а сам он не выходит на связь.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, с проседью.

Особые приметы: носит очки.

В день исчезновения был одет в черные джинсы, серую куртку, серую рубашку, черные калоши.

Отдельно волонтеры поисково-спасательного отряда отмечают, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Если вам известно местонахождение пропавшего, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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