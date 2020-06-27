2020-06-27T10:47:50+03:00
Общество

Как будет выглядеть площадь с фонтаном у администрации Новокузнецка

На площади начался демонтаж плит
Екатерина РОМАНОВА
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Как будет выглядеть площадь с фонтаном у администрации НовокузнецкаКак будет выглядеть площадь с фонтаном у администрации НовокузнецкаФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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На площади, что возле администрации города Новокузнецка, начались строительные работы. Специалисты демонтируют старые тротуарные плиты, чтобы полностью преобразить площадь.

Работы по демонтажу старых пришедших в негодность прямоугольных и шестиугольных плит начались в пятницу. Фото, сделанные на площади, на своей странице в соцсетях разместил глава города Сергей Цивилев.

Демонтаж плит. ФОТО: страница Сергея Кузнецова "ВКонтакте"

Демонтаж плит. ФОТО: страница Сергея Кузнецова "ВКонтакте"

- На площади у административного здания на улице Кирова, 71, начался демонтаж плит, - лаконично подписал мэр Новокузнецка подборку снимков. - За лето эта площадь преобразится!

За ближайшие два месяца рабочим предстоит демонтировать старые плиты, выложить на площади новую, обустроить велодорожку, установить новые парковые диваны – к слову, проектом предусмотрено несколько моделей. Кроме того, здесь высадят деревья и кустарник, установят новые светильники, а также систему видеонаблюдения

Как будет выглядеть площаь. ФОТО: страница Сергея Кузнецова "ВКонтакте"

Как будет выглядеть площаь. ФОТО: страница Сергея Кузнецова "ВКонтакте"

Фонтан в центре площади останется. Судя по иллюстрации на странице главы Новокузнецка, он также может изменится. Получить комментарий администрации города, как именно изменится фонтан и изменится ли он вообще, на момент публикации не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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