2020-06-27T13:21:42+03:00
Происшествия

15-летний подросток утонул в Кузбассе

Всего за неделю в регионе утонули восемь человек
Екатерина РОМАНОВА
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15-летний подросток утонул в Кузбассе. ФОТО: инстаграм Андрея Мамаева15-летний подросток утонул в Кузбассе. ФОТО: инстаграм Андрея Мамаева
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Установившаяся жара подтолкнула кузбассовцев к тому, чтобы отправиться отдыхать возле различных водоемов. В нескольких случаях отдых закончился трагедией.

Всего за неделю в Кузбассе утонули восемь человек. Среди них – 15-летний житель Прокопьевска. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал глава Прокопьевска Андрей Мамаев.

«15-летний подросток, игнорируя установленный на берегу знак о запрете купания, утонул в так называемом «Карьерном пруду» - по сути это карьерная выемка, заполненная водой», рассказал глава города.

Всего, по словам Андрея Мамаева, в Прокопьевске пять таких мест несанкционированного купания: «Спиченково», «Восьмерка», два технических водоема на Фарфористе. Возле каждого из них стоят знаки о запрете на купание, однако далеко не всех это останавливает. Поэтому необходимо напомнить детям и подросткам о том, как правильно вести себя у воды.

Напомним, 26 июня губернатор Сергей Цивилев подписал распоряжение, снимающее ограничение на купание в бассейнах, расположенных в санаториях, базах отдыха и других туристических местах. Также кузбассовцы могут отдыхать у воды в специально оборудованных для этого местах. А вот пляжи пока остаются закрытыми. Купание в реках, озерах и прочих водоемах запрещены.

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому снимается еще одно ограничение, ранее введенное из-за коронавируса. Так, совсем скоро жители региона смогут посещать плавательные бассейны. Но не все. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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