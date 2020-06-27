В Кузбассе идет капитальный ремонт 21 школы

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:27:06+03:00

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Вовсю идет капитальный ремонт в более чем двух десятках школ Кузбасса. Все они вошли в областную программу «Моя новая школа».

Программа «Моя новая школа» стартовала в 2019 году и рассчитана на три года, а ежегодное ее финансирование составляет порядка 2,5 миллиардов рублей из областного бюджета

- Вместе с капитальными ремонтами зданий, которым часто больше 50 лет, школы получают полный комплект нового оборудования - мебель, оснащение для школьных лабораторий, спортивный инвентарь, компьютерную технику. Это позволяет вывести процесс обучения на новый уровень. До конца года закончим ремонтировать 14 школ, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Примечательно, что реконструкция каждой школы ведется по индивидуальному плану, который разрабатывался при участии учителей, учеников и их родителей. Во время реконструкции не только ремонтируют внутреннюю отделку и фасады, но и меняют инженерные коммуникации, обустраивают спортивные площадки и многое другое.

Так, уже 1 сентября начнутся занятия в отремонтированной школе №16 города Осинники. На то, чтобы отремонтировать школу, потребовался год, и на сегодняшний день она готова на 95 процентов. В здании 1974 года постройки строители отремонтировали и утеплили фасад, кровлю и внутренние помещения, благоустроили двор, установили новые ограждения и окна. У входа в школу появились пандусы, а на первом этаже — специальное тактильное покрытие для слабовидящих. Сейчас строители дополнительно благоустраивают территорию и устанавливают спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU