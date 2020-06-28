Молодожены из ЗАГСа отправились на избирательный участок в Кемерове

28 Июнь 2020 2020-06-28T04:20:43+03:00

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Молодожены Валерий и Валерия Федоренко в день своей свадьбы исполнили гражданский долг и после ЗАГСа отправились на избирательный участок.

У Валерия Федоренко и его супруги Валерии не только одинаковые именно, но и взгляды на жизнь и гражданский долг схожие. Свой брак они зарегистрировали 27 июня, в День молодежи. И для того, чтобы дополнить этот день еще одним важным моментов, после ЗАГСа молодожены отправились на избирательный участок.

- Это очень важный день для нашей семьи, исторический момент. Символично, что он объединяет сразу три события – свадьбу, День молодежи и наше голосование по поправкам в Конституцию. Все это связано с нашим будущим и будущим наших детей, – поделился Валерий Федоренко.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию уже идет, и все россияне старше 18 лет могут проголосовать на избирательных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU