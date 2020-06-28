2020-06-28T04:57:07+03:00
Общество

Два новых трамвая провезли по Новокузнецку на тралах

Трамвайно-троллейбусный парк продолжает обновляться
Екатерина РОМАНОВА
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Два новых трамвая провезли по Новокузнецку на тралах. ФОТО: страница Сергея Кузнецова в соцсетях.Два новых трамвая провезли по Новокузнецку на тралах. ФОТО: страница Сергея Кузнецова в соцсетях.
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Два новеньких трамвая синего цвета провезли по улицам Новокузнецка на тралах. А вскоре они сами выйдут на линию.

Вечером 27 июня в Новокузнецк прибыли два новых трамвая 71-623. оба трамвая – необычные.

- Эти современные трамваи, экспериментальные, выполнены Усть-Катавским вагоностроительным заводом, - написал на своей странице в социальной сети глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов. - Наш город первый за Уралом приобрел такие вагоны.

Отметим, это не первые трамваи, прибывшие в этом году в Новокузнецк. Три вагона уже прошли необходимую подготовку и работают на линии, а в скором времени и два новеньких вагона присоединятся к ним. На понедельник же, 29 июня, запланирована поставка следующей партии трамваев, которые обновят новокузнецкий трамвайно-троллейбусный парк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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