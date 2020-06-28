«Это мой долг»: кузбасские хоккеисты проголосовали по поправкам в Конституцию
Кузбасские хоккеисты уверены: каждый россиянин обязан исполнить свой долг и проголосовать по поправкам в конституцию. Сами они уже отдали свои голоса на избирательных участках.
«Это мой долг»: кузбасские хоккеисты проголосовали по поправкам в Конституцию.ВИДЕО: пресс-служба АПК
- Я считаю, что это мой долг - проголосовать. Ведь я - гражданин своей страны. Мы сплоченный коллектив и решили в этот день прийти и вместе выразить свою позицию, - поделился Михаил Москаленко, защитник хоккейной команды «Кузбасс».
Для юноши это голосование – первое, и он вместе со своими товарищами по команде между тренировками отправился на избирательный участок, чтобы выразить гражданскую позицию. Поддержал позицию своих подопечных и тренер, Павел Якушев. Сегодня он, несмотря на травму, полученную на матче предварительного Кубка России по хоккею с мячом среди команд суперлиги, продолжает работать с ребятами.
- На разминке парни предложили: хотим вместе проголосовать, естественно, я поддержал и проголосовал вместе с ними. Мои чемпионы первые во всем: в достижении спортивных рекордов и в выражении гражданской позиции, - сказал Павел Якушев.
Справка КП:
ХК «Кузбасс» основан в 1948 году в Кемерове м до 1972 года носил название «Шахтер». В 1972 году он был переименован в «Кузбасс». Два сезона подряд, в 1954-1955 годах, побеждал в первенстве РСФСР. В Высшей лиге чемпионата страны выступает с сезона 1955-1956 годов (за исключением сезона 1985-1986 годов). На сегодняшний день клуб стабильно входит в число сильнейших команд России.
ИСТОЧНИК KP.RU