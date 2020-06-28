«Мама победила коронавирус!»: уроженка Кемерова Елена Малышева показала маму после болезни

28 Июнь 2020 2020-06-28T06:23:31+03:00

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Известная телеведущая из Кемерова Елена Малышева рассказала о переболевшей коронавирусом маме. В соцсети Instagram она опубликовала видео с мамой и написала, что та провела две недели в реанимации.

«Моя мама - настоящий победитель. Больше месяца она провела в больнице. Две недели в реанимации. Я счастлива, что мама победила коронавирус! Спасибо всем врачам, которые ее лечили», — написала Малышева.

Женщины пошли праздновать это событие в кафе. На видео телеведущая спрашивает у мамы о ее самочувствии.

- Я победила болезнь, потому что я хотела жить. Я начинаю выходить из состояния вирусной пневмании, поэтому силы пребывают. Неприятный период астенического состояния сворачивается. Всем здоровья! — сказала Галина Александровна.

ИСТОЧНИК KP.RU