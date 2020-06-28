За сутки в Кузбассе появилось 43 новых заболевших коронавирусом

28 Июнь 2020 2020-06-28T07:16:52+03:00

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Появилась сводка на 28 июня по ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Оперативный штаб сообщил, что еще у 43 человек была диагностирована коронавирусная инфекция. По последним данным сейчас в больницах лечатся 909 пациентов с подтвержденным диагнозом.

После курса лечения отрицательные результаты теста оказались у 16 пациентов. Их выписали домой, и они могут вернуться к повседневным делам. Всего на данный момент от коронавируса вылечились уже 704 человека. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8648 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU