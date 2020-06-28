Где в Кузбассе выявлено 43 новых случая коронавируса
Оперативный штаб информирует о последних новостях о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. На 28 июня число заболевших увеличилось на 43 человека. Стало известно, на каких именно территориях были выявлены случаи заражения.
- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 43 случая заражения коронавирусной инфекцией: Девять заболевших проживают в Яйском МР, в Кемерове - восемь, в Юрге - шесть, по три - в Новокузнецке и Осинниках, по два - в Анжеро-Судженске, Белове, Кемеровском МО, Беловском и Мариинском муниципальных районах, по одному - в Промышленновском, Юргинском МО, Тисульском и Тяжинском муниципальных районах, - сообщили в штабе..
Также стало известно, что 16 пациентов выписаны из больниц. Таким образом, в Кузбассе 704 человека вылечились от коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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