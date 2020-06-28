На кузбасской трассе фура сложилась пополам

28 Июнь 2020 2020-06-28T08:45:56+03:00

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В субботу днем, 27 июня, случилась жесткая авария на кузбасской трассе. В результате фура улетела в кювет и сложилась пополам.

ДТП было на трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий. Фотографии с места события появились в социальной сети «Вконтакте» в паблике «Подслушано Онлайн Ленинск-Кузнецкий (Полысаево)». На снимке видно, что прицеп грузовой машины оторвался от машины. Также отмечается, что у фуры оторвало колесо.

В настоящее время устанавливается точная причина произошедшего. На данный момент нет сообщениц о пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU