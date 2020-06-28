2020-06-28T08:45:56+03:00
Происшествия

На кузбасской трассе фура сложилась пополам

Грузовой автомобиль улетел в кювет
Лия Гараева
Поделиться:
Фото: Подслушано Онлайн Ленинск-Кузнецкий (Полысаево)Фото: Подслушано Онлайн Ленинск-Кузнецкий (Полысаево)
Изменить размер текста:

В субботу днем, 27 июня, случилась жесткая авария на кузбасской трассе. В результате фура улетела в кювет и сложилась пополам.

ДТП было на трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий. Фотографии с места события появились в социальной сети «Вконтакте» в паблике «Подслушано Онлайн Ленинск-Кузнецкий (Полысаево)». На снимке видно, что прицеп грузовой машины оторвался от машины. Также отмечается, что у фуры оторвало колесо.

В настоящее время устанавливается точная причина произошедшего. На данный момент нет сообщениц о пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе в понедельник ожидаются сильный ветер и дожди
В Новокузнецке легковушка протаранила трубу
В Кемерове на перекрестке столкнулись две легковушки
На кузбасской трассе фура сложилась пополам
Где в Кузбассе выявлено 43 новых случая коронавируса
За сутки в Кузбассе появилось 43 новых заболевших коронавирусом
«Мама победила коронавирус!»: уроженка Кемерова Елена Малышева показала маму после болезни
«Это мой долг»: кузбасские хоккеисты проголосовали по поправкам в Конституцию
Два новых трамвая провезли по Новокузнецку на тралах
Молодожены из ЗАГСа отправились на избирательный участок в Кемерове
В Кузбассе идет капитальный ремонт 21 школы
15-летний подросток утонул в Кузбассе
Жара, грозы и штормовой ветер обрушатся на Кузбасс в воскресенье
Как будет выглядеть площадь с фонтаном у администрации Новокузнецка
Пожилого кемеровчанина в черных калошах разыскивают в Кемерове
С Днем молодежи кузбассовцев поздравил Сергей Цивилев