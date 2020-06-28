28 Июнь 2020 2020-06-28T09:41:30+03:00

В Кемерове на перекрестке столкнулись две легковушки Фото: Лия Гараева

Изменить размер текста: A A

В Кемерове днем 28 июня случилась авария около здания редакции газеты «Кузбасс». Здесь на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля.

ДТП было в 13:15. На месте события, а именно по адресу проспект Октябрьский, 28, побывал наш корреспондент.

- Я стояла на светофоре, когда услышала глухой стук сбоку. Поворачиваю голову и вижу, что черная машина врезалась в белую. Последняя как раз собиралась поворачивать на перекрестке, - сообщила очевидец Татьяна.

В результате аварии были повреждены передние части автомобилей. Пострадавших среди водителей и пассажиров нет. В настоящее время участники аварии дожидаются сотрудников ГАИ.

ИСТОЧНИК KP.RU