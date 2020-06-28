В Кемерове на перекрестке столкнулись две легковушки
В Кемерове днем 28 июня случилась авария около здания редакции газеты «Кузбасс». Здесь на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля.
ДТП было в 13:15. На месте события, а именно по адресу проспект Октябрьский, 28, побывал наш корреспондент.
- Я стояла на светофоре, когда услышала глухой стук сбоку. Поворачиваю голову и вижу, что черная машина врезалась в белую. Последняя как раз собиралась поворачивать на перекрестке, - сообщила очевидец Татьяна.
В результате аварии были повреждены передние части автомобилей. Пострадавших среди водителей и пассажиров нет. В настоящее время участники аварии дожидаются сотрудников ГАИ.
ИСТОЧНИК KP.RU