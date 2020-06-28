В Новокузнецке легковушка протаранила трубу
В Новокузнецке произошло ДТП недалеко от бизнес-центра «Сити». В результате аварии легковушка протаранила трубу.
Инцидент случился в субботу, 27 июня. Автомобиль врезался в дорожное ограждение рядом с пешеходным переходом. Итог получился следующий: смялась передняя часть машины, которая напоролась на трубу.
В соцсети «Вконтакте» появились снимки с места события. Автор кадров сообщил, что водитель легковушки жив. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали произошедшего. Проводится экспертиза, чтобы выяснить, в каком состоянии был автомобилист.
ИСТОЧНИК KP.RU