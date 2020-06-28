2020-06-28T10:11:35+03:00
Происшествия

В Новокузнецке легковушка протаранила трубу

Авария случилась у бизнес-центра «Сити»
Лия Гараева
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Фото: Вконтакте/ДТП НовокузнецкаФото: Вконтакте/ДТП Новокузнецка
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В Новокузнецке произошло ДТП недалеко от бизнес-центра «Сити». В результате аварии легковушка протаранила трубу.

Инцидент случился в субботу, 27 июня. Автомобиль врезался в дорожное ограждение рядом с пешеходным переходом. Итог получился следующий: смялась передняя часть машины, которая напоролась на трубу.

В соцсети «Вконтакте» появились снимки с места события. Автор кадров сообщил, что водитель легковушки жив. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали произошедшего. Проводится экспертиза, чтобы выяснить, в каком состоянии был автомобилист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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