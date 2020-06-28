В Кузбассе в понедельник ожидаются сильный ветер и дожди

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:03:39+03:00

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Синоптики рассказали, какая погода будет в понедельник, 28 июня. В этот день столбики термометров поднимутся выше + 20 градусов, также будут сильный ветер и дожди.

В Кемерове в этот день ожидается от + 22 до + 24 градусов. Порывы юго-западного ветра могут достигать 17 метров в секунду. В городе будет облачно, но дождь скорее всего не пойдет. Ночью температура опустится до + 12 градусов.

По области температура воздуха поднимется до + 21, + 26 градусов, но в некоторых областях будет немного прохладнее: от +15 и выше. Ночью столбик термометра покажет от +8, до +13 градусов. Ветер возьмет свое направление с эго-запада, его порывы будут местами даже до 23 метров в секунду.

- Днем на территории Кемеровской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, град. В Ленинск-Кузнецком районе сохраняется высокая пожароопасность, а именно четвертый класс горимости, - сообщили в Гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU