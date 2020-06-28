«В общественной деятельности – активная роль»: кузбассовец-олимпиец проголосовал по поправкам Конституции

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:45:08+03:00

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В Кемеровской области активно продолжается голосование по поправкам в Конституции. Сегодня 28 июня на избирательный участок вместе со своей семьей пришел кузбасский саночник Степан Федоров.

- Моя внутренняя установка «Быстрее, выше, сильнее» определяет жизненный вектор: в семье - мир, лад и детский смех, в спорте - только отличные результаты, в общественной деятельности - активная роль и стремление изменить мир в лучшую сторону. Именно поэтому сегодня, несмотря на воскресный день, мы на избирательном участке. Это - наше государство, это - наша Конституция, это - наш выбор. У меня подрастает дочь, я хочу, чтобы у нее было светлое будущее, которое вершится прямо сейчас", - рассказал Степан.

Олимпиец Степан Федоров вместе с семьей на голосовании. Фото: личный архив Федорова

Супруга олимпийца Юлия поддержала решение мужа принять участие в голосовании. При этом она настояла на том, чтобы взять с собой дочку. Юлия считает, что в ребенке нужно воспитывать любовь к родине.

Степан Федоров является мастером спорта международного класса. Он единственный кузбасский саночник, входящий в сборную команду России по санному спорту. В составе Олимпийской сборной России он принял участие в XXI Олимпийских зимних играх в Канадском городе Ванкувер, где занял 19 место. На XXIII Олимпийский играх в Южной Корее в городе Пхенчхан занял 13 место, продемонстрировав второй результат среди русских спортсменов. В 2016 году Степан одержал победу на Кубке Мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU