Мэр Кемерова рассказал о ночном ремонте проспекта Шахтеров

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:46:40+03:00

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На странице мэра Кемерова появилась новая сводка «Кемерово. Неделя». В ней Илья Середюк рассказал об особенностях ремонта дороги на проспекте Шахтеров, а именно почему это происходит в ночное время.

Ремонтные работы уже стартовали. Они ведутся на участке от улицы Нахимова до улицы Ракитянского.

- Уже работаем на этом объекте. Подрядчик отфрезеровал участок и приступил к укладке выравнивающего слоя асфальта до улицы Терешковой, - сообщил мэр в рамках выпуска.

По его словам, решение вести работы в ночное время было не случайным. Дело в том, что днем высокий трафик на данном участке.

- Закрытие проспекта Шахтеров в дневное время создаст громадные пробки и остановит жизненно-важные транспортные потоки в этой части города, - уточнил Середюк.

ИСТОЧНИК KP.RU