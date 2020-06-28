28 Июнь 2020 2020-06-28T13:38:08+03:00

В Кузбассе 10 человек спасли во время пожара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Киселевске утром 28 июня случился пожар в одном из многоквартирных домов. Во время ЧП пожарные спасли 10 человек из огня.

Сигнал о возгорании на улице Советской поступил на пульт диспетчера в 04:54. На место происшествия отправились четыре пожарные машины, где было 13 спасателей МЧС.

- Когда пожарные приехали из окна квартиры, находящейся на втором этаже, шел дым. Тогда специалисты газодымозащитной службы незамедлительно приступили к разведке, во время которой, по лестничным маршам, были спасены 10 человек, в их числе трое детей, с применением специального спасательного устройства, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Также в ведомстве добавили, что трое жителей дома смогли эвакуироваться самостоятельно. Полностью ликвидировать огонь удалось в 05:03.

В результате пожара никто не пострадал, только обгорела мягкая мебель на площади три квадратных метра. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU