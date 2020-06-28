МЧС предупреждает о мощном ветре ночью в Кузбассе

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:26:21+03:00

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МЧС предупреждает кузбассовцев о том, что ночью 29 июня будет мощный ветер. Днем ситуация станет немного лучше, но порывы ветра все равно будут сильными.

- Ночью 29 июня 2020 года местами на территории Кемеровской области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду, - сообщили в ведомстве.

Как писала «Комсомольская правда - Кемерово» раннее, направление воздушного потока будет с юго-запада. Также местами на территории нашей области будут небольшие осадки в виде дождя. Но температура воздуха при этом останется по прежнему высокой – от + 20 градусов.

Поэтому также предупреждаем жителей Ленинск-Кузнецкого района о пожароопасности. Здесь она будет наблюдаться четвертого класса горимости.

ИСТОЧНИК KP.RU