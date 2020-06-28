2020-06-28T15:26:21+03:00
Общество

МЧС предупреждает о мощном ветре ночью в Кузбассе

Днем 29 июня ситуация немного станет лучше
Лия Гараева
Поделиться:
МЧС предупреждает о мощном ветре ночью в КузбассеМЧС предупреждает о мощном ветре ночью в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

МЧС предупреждает кузбассовцев о том, что ночью 29 июня будет мощный ветер. Днем ситуация станет немного лучше, но порывы ветра все равно будут сильными.

- Ночью 29 июня 2020 года местами на территории Кемеровской области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду, - сообщили в ведомстве.

Как писала «Комсомольская правда - Кемерово» раннее, направление воздушного потока будет с юго-запада. Также местами на территории нашей области будут небольшие осадки в виде дождя. Но температура воздуха при этом останется по прежнему высокой – от + 20 градусов.

Поэтому также предупреждаем жителей Ленинск-Кузнецкого района о пожароопасности. Здесь она будет наблюдаться четвертого класса горимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает о мощном ветре ночью в Кузбассе
В Кузбассе 10 человек спасли во время пожара
Мэр Кемерова рассказал о ночном ремонте проспекта Шахтеров
«В общественной деятельности – активная роль»: кузбассовец-олимпиец проголосовал по поправкам Конституции
В Кузбассе в понедельник ожидаются сильный ветер и дожди
В Новокузнецке легковушка протаранила трубу
В Кемерове на перекрестке столкнулись две легковушки
На кузбасской трассе фура сложилась пополам
Где в Кузбассе выявлено 43 новых случая коронавируса
За сутки в Кузбассе появилось 43 новых заболевших коронавирусом
«Мама победила коронавирус!»: уроженка Кемерова Елена Малышева показала маму после болезни
«Это мой долг»: кузбасские хоккеисты проголосовали по поправкам в Конституцию
Два новых трамвая провезли по Новокузнецку на тралах
Молодожены из ЗАГСа отправились на избирательный участок в Кемерове
В Кузбассе идет капитальный ремонт 21 школы
15-летний подросток утонул в Кузбассе
Жара, грозы и штормовой ветер обрушатся на Кузбасс в воскресенье
Как будет выглядеть площадь с фонтаном у администрации Новокузнецка
Пожилого кемеровчанина в черных калошах разыскивают в Кемерове
С Днем молодежи кузбассовцев поздравил Сергей Цивилев